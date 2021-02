Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui näiteks pensionär saab kätte oma teise samba raha, mis on 10 000 eurot ja 10% on tulumaks, nii et 1000 eurot saab lisaks maksuvabalt. Kas see on siis lisa-tulumaksuvabastus või liidetakse see ametlikku maksuvabastuse süsteemi (6000 eurot aastas)? Nii et sellel kodanikul jääb üldist maksuvabastust selle võrra vähem?