UUSI SEADUSI | Töötukassa maksab töötasu toetust

Kompensatsiooni makstakse nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri 2020. aasta seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Kompensatsiooni suurus on nende töötajate novembri 1,5kordne palgakulu, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot ettevõtja kohta. FIE toetuse suurus on 876 eurot.