Proovi järele! Praktilised lauamatid loovad hubasust

Kui iga päev laudlina kasutada ei soovi, on võimalus lauakattena kasutada väiksemaid linakesi või lauamatte, mis teevad iga söögikorra pisut pidulikumaks. Lauamatte on lihtsam hooldada ning nende valmistamiseks on kasutatud materjale, mis ka sagedase pesu järel ära ei kulu.