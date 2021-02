Kes vastutab sisserändajate keeleoskuse eest?

Mõned on seda meelt, et riik võiks välismaalastele kindlasti kursusi pakkuda: “Aga mingil määral võiks riigi poolt tagatud keeleõppel olla ka omaosalus.”

Kui inimene on lühiajaline töötaja või ei puutu klientidega kokku, siis pole keeleoskus ühe lugeja arvates oluline. “Kui inimene puutub kokku klientidega, siis võib-olla vastutab keeleoskuse eest tööandja, võib-olla töötaja ise, sõltuvalt sellest, kellel on nii-öelda suurem janu. Kui keegi soovib siia elama tulla ja kodakondsust, siis on see inimese enda asi.”