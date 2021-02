Tartu ülikooli kliinilise psühholoogia kaasprofessor Kirsti Akkermann ütles Maalehele antud intervjuus, et 15. aprillil alustatud üle-eestiline uuring näitas, et depressiooni, ärevuse ja väsimuse skoorid suurenesid ka seni täiesti tervetel inimestel 2,5–3 korda.

"Mõned hakkavad rohkem sööma, nonstop hommikust õhtuni. See on märk, et stressitase on tavalisest kõrgem, inimene üritab mingite tegevuste kaudu sellega toime tulla, aga ei juhi ennast enam kuigi hästi," selgitas Akkermann.