Aasta otsa ei lugenud isegi KGB välismaalt tulnud postkaarte

Paar päeva hiljem said naabrinaised poe ees kokku ja jagasid jõulueelseid muljeid. Üks väljendas imestust. „Kuule, sain oma vanatädilt Austraaliast jõulukaardi, mis oli saadetud eelmisel aastal.“ Teine: „Ole lahke, ma sain kaardi oma Rootsi sugulaselt, see oli samuti teele pandud mullu. See, et kõik sealt tulnud kirjad läbi loetakse ja pakid sorteeritakse, on teada värk, aga et ühe postkaardi lugemine terve aasta võtab, on küll uskumatu.“