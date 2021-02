Ettevaatust! Liikvel on võltsitud dokumendid ja libatehingud

Notarite Koda annab teada, et viimasel ajal on nad pidanud varasemast sagedamini kokku puutuma erinevate võltsingutega, milleks on võltsitud dokumendid, variisikud ning eakate ärakasutamine vara kättesaamise eesmärgil.

Silja Lättemäe Ajakirjanik 151