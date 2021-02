Järjejutt SOOME TÖÖLE | Iga teine reede oligi selline kurtmiste õhtu, kus tuli olla psühholoogi eest

Nimelt oli Raido enne Kreetale puhkama minekut kandnud üle töötajate palgad, et need vana aasta sees kohale jõuaksid. Seal olles sai ta aga järjest sõnumeid, et raha pole üle tulnud. Kord oli seda varemgi juhtunud. Tookord selgus, et pärast ülekannet oli jäänud käsk kinnitamata, seekord oli sama lugu.