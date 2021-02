PUUST JA PUNASEKS | Kui kaua on COVID-19 läbipõdenu immuunne? Mis testid on usaldusväärsed? Kuidas käituda, kui kahtlustad enesel viirust?

Sel nädalal kinnitas terviseamet värsked juhised koroonaviirusega kokkupuutunute kohta, mis puudutab ennekõike läbipõdemist ja vaktsineerimist.

Esmalt aga toome välja värske juhendi selle kohta, mida tuleks teha, kui arvad, et võid olla koroonaviirusega nakatunud.

Kui esineb vaid üks neljast peamisest koroonaviiruse sümptomist, tuleb hinnata, kui rasked need on. Sümptomiteks on

Köha

Palavik üle 38 kraadi

Hingamisraskused

Kurguvalu

Juba esimeste sümptomite ilmnemisel tuleb püsida kodus, jälgida seisundit. Sama tuleb teha ka siis, kui oled saanud teada lähikontaktsusest nakatunuga.

Kui sümptomiteks on palavik ja köha, tuleks juba kosulteerida perearstiga. Hingamisraskuste esinemine tähendab juba kriitilist olukorda, kus tuleks helistada 112.

Kuigi mõningad juhised olid suunatud üksnes tervishoiutöötajatele, peitub nendeski huvitavat ja olulist teavet ka tavainimeste jaoks. Artikli lõpust näeb ka, mida arvab terviseamet antikehade, antigeenide ja PCR testidest.