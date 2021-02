Maffia ristiisa Putin

Kolmapäeval, 17. veebruaril kell 24 on Kanal 2 eetris Prantsuse dokumentaalfilm “Ristiisa Putin”. Sellest räägivad poliitilised vastased ja sahistab ajakirjandus, kuid esimest korda võetakse põhjalikult luubi alla väited, et Venemaa president Vladimir Putin on tegelikult sama hästi kui maffia ristiisa, kes on ajanud kokku 40 miljardit dollarit. Suu avavad endised äripartnerid, rahapesijad ja teised, kes paljastavad kunagise KGB pisiluuraja salaelu.