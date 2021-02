KÜSITLUS | Kuidas peaks vaktsineerimisvastaste umbusku vähendama?

Vaktsiinid jõuavad vaikselt kohale ja juba on jõutud eakate kaitsepookimiseni. Endiselt on aga osa ühiskonnast, kes vaktsiini suhtes skeptilised on. Kas ja kuidas peaks nende umbusku vähendama?