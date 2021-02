Piimaliiter 35 senti. Kas tormata ostma või boikoteerida turundustrikki?

Kaupluseketid Prisma ja Maxima on asunud hinnasõtta, mille tulemusel on kõige odavama piima hind nendes kauplusekettides langenud 34-35 sendile. Selline hinnapoliitika on kaupmeeste poolt vastutustundetu ja annab tarbijatele täiesti vale arusaama toidu väärtusest.