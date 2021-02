Et pankade poolne müügitöö oleks liiga intensiivseks läinud, pole rahandusministeeriumile teatatud. Küll aga on selle osas kulmu kergitanud mõned Maalehe lugejad, kes sambast välja astumiseks tehtud avalduse järel panga aktiivset müügitööd on pidanud taluma. Et klient ikka ümber mõtleks ja oma teist sammast alles - nende pangas - hoiaks.

Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna juhataja Siiri Tõniste sõnul ongi tegelikult pankadel oluline roll inimestele teadvustada, mida kogumise lõpetamine endaga kaasa toob.

Investeerimiseks peetakse ka sõidukiremonti