Let’s just do it ehk vaktsineerimine Iisraeli moodi

Iisrael on jõudnud maailma meediasse uue maailmarekordiga, nimelt COVID-19 vastu vaktsineerimise kiiruses. 6. veebruari seisuga oli Iisraelis vaktsineeritud 62,9% elanikest.

Iisraeli tunnustatud geeniuurija professor Eitan Friedmann, kes on viiruse käitumist uurinud selle ilmumisest peale, ütleb, et karjaimmuunsuse tekkimiseks tuleb saavutada 65%. Tema hinnangul on 12–15% iisraellastest viiruse enda teadmata juba läbi põdenud ja neil on antikehad. Seega on maagiline 65% ehk juba ületatud.

Kuidas see on saavutatud?