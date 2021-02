Ministripotentsiaaliga Koit Toome: suvel oleksin äärepealt juba kanad võtnud

• Koit Toome sattus suvel töötama traktoril, mille raadio esitas ainult šlaagreid.

• Ka muusikud korjasid sel suvel pangede kaupa teetigusid.

• Eesti Laulul võistleva "We Could Have Been Beautiful" videos näeb üliheas vormis näitlejanna Liina Orlovat (79). Kuidas ta sinna üldse sattus?

Kui napilt meil praegu intervjuuga läks? Kuuldavasti võiksid hetkel istuda kultuuriministri toolil?

Selline ootamatu pakkumine tõesti tehti. Olen meelitatud! Aga muusikat ma jätta ei plaani ja muusikutööd ministrikohaga jagada oleks üsna keeruline. Või ka võimatu.

Minu fookus hetkel on siiski Eesti Laulul.

Kultuurist rääkides – kas jõudsid Viljandisse Jaak Joala sammast vaatama?

Kas seda maha ei võetud?

Kaeti kinni.

Ei, ma ei käinud vaatamas, pole viimasel ajal üldse väga Tallinnast kaugemale jõudnud. Hoian ennast melust eemal, sest eneseisolatsiooniks poleks kuskilt ekstra kümmet päeva võtta.

Piinlik lugu, et Jaak Joala ümber üldse selline jant käib. Inimene, kes väga hindas privaatsust, ei oleks midagi sellist tahtnud.