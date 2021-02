Viljandimaa pere lükkas otsepakkumised kõrvale ja teenis oksjoniga 110 000 eurot rohkem

Ka Allar tunnistab, et metsa majandamine käis tal üle jõu. Ta ütleb, et metsaomaniku jaoks on metsa omamine raske kui ise metsa lähedal ei ela. Tema sõnul polnud tal mõttekas isegi oma metsast enda tarbeks küttepuid teha – see oleks läinud kulukamaks kui nende ostmine võõralt. Just seetõttu tekkis neil küsimus: kas on mõtet seda kõike omada? Jõuti järeldusele, et metsaga võiksid tegeleda siis need, kellel on olemas tahe ja oskused, kuid Aino kinnitab, et otsus mets ära müüa oli sellest hoolimata raske ja pikalt kaalutletud.