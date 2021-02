Viljandimaa pere lükkas otsepakkumised kõrvale ja teenis oksjoniga 110 000 eurot rohkem

Häid pakkumisi on olnud palju – miks pole need tehinguni viinud?

Allar ja Aino märgivad, et helistajaid on aastate jooksul olnud palju ning õnneks on suurem osa neist olnud ka viisakad. Aino ütleb, et helistajad on tema jaoks olnud ehk liigagi viisakad ja sõbralikud ning ettevaatlikuks on teda teinud juba säärane sõbralik telefonikõne algus, kus kiputakse tervitama nimepidi: “Tere, Aino!“ See on märk sellest, et midagi kindlasti soovitakse.

Naine meenutab siiski ka üht viimast telefonivestlust pakkujaga, mis algas sõbralikult, kuid lõppes teisiti. „Kui olime juba Timber.ee lehel kinnistu oksjonile pannud, helistas keegi ja küsis, kas ma tahan müüa. Teatasin, et tahan seda tõesti ning soovitasin helistajal oksjonist osa võtta, mille peale tundsin hääletoonis pahameelt, sest tuli välja, et ka helistaja firma korraldab oksjoneid. Pandi pahaks, et valisime Timberi ning sõbralik kõne lõppes nende poolt mittesõbralikul toonil.“

Ainot on seni takistanud neid parimaid pakkumisi aktsepteerimast pigem üks palju suurem ohumärk – kõik need varasemad „reaalsed“ hinnapakkumised tehti olematu info ja ortofotode põhjal. „Imestama paneb see tõesti, et kuigi meie metsadel puudus ajakohane info ja metsamajandamiskava, tehti meile ometi väidetavalt parimaid hinnapakkumisi,“ märgib naine, kelle sõnul seadis ta peamiselt just sel põhjusel kõik otsepakkumised suure kahtluse alla.

ASi Timber metsaspetsialist Helen Savi, kes antud oksjonit läbi viis, märgib, et metsamajandamiskava on dokument, milles on esitatud ülevaade kinnistu metsavarudest ja mille põhjal on küllaltki täpselt võimalik arvutada kasvava metsa väärtust. „Kuna andmed on hinnangulised, siis ei anna see küll kunagi 100-protsendiliselt täpset tulemust, aga ligilähedaselt siiski. See-eest aastakümneid vana või puuduva kava põhjal metsa hindamine on pigem ennustamine mitte hindamine,“ ütleb Savi.