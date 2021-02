Kuidas täita tuludeklaratsiooni, kui oled müünud raieõigust ja tahad kasutada 5000 euro suurust maksuvabastust?

Kõik need eelkirjeldatud võimalused ja vajadus langetada otsuseid ka tuleviku maksustamisperioodide kohta tähendavad metsaomanikele erinevate kombinatsioonide kalkuleerimist, et näiteks müügitehingult oleks võimalik saada maksimaalne kasu.

Esimese sammuna soovitame kõigile neile, kes möödunud aastal metsatehinguid tegid, juba praegu arvutada kokku kõik kulutused (kui neid on), mis aastal 2020 metsa majandamiseks tehti ning vajadusel liita need kuludega, mis on varasemate maksustamisperioodide deklaratsioonides edasi kantud. Sellisel juhul on juba praegu võimalik langetada eelotsuseid, kuidas jaotada tulu maksustamine erinevate perioodide vahel, et maksimaalselt kasutada enda kasuks ära 5000 euro suurune maksusoodustus.