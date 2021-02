Kuidas täita tuludeklaratsiooni, kui oled müünud raieõigust ja tahad kasutada 5000 euro suurust maksuvabastust?

01.05.2020 hakkas kehtima tulumaksuseaduse muudatus (rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist), mille kohaselt laiendati juba füüsilisest isikust ettevõtjatele(FIE) kehtivat metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust mahaarvamise regulatsiooni ka füüsilistele isikutele. Lisaks on muudetud tulumaksusoodustuse määra ning alates 01.01.2020 saavad metsaomanikud maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot, kui nad on saanud tulu metsamaterjali või kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest. Maksusoodustust on võimalik kasutada iga maksustamisperioodi eest alates 1.01.2020.

Lisaks selgitab Maksu- ja Tolliamet oma kodulehel, et metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamisel on füüsilisel isikul õigus müügitulust maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Otsesed kulud võivad olla puude langetamiseks, ladustamiseks, vedamiseks jms tehtud kulud, sh ka teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest.

Selgitus! Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müügiga seotud kuludeks loetakse metsa majandamise kulusid, mis on kooskõlas metsaseaduses sätestatuga ning mille kohta on olemas kuludokumendid. Metsaseaduse kohaselt on metsa majandamine metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Seega on näiteks tuludest võimalik maha arvata kulutused, mis tehakse uue metsa istutamiseks ja hooldamiseks (istikute soetamine, maapinna parandus või ettevalmistus istutamiseks, istutamise kulu, ulukitõrje, metsakultuuride hooldamine jne).

Kasust saab maha arvutada tulu saamise ja kasu maksustamise vahelisel ajavahemikul metsa majandamisega seotud kulud. See tähendab, et ka metsa majandamiseks tehtavaid kulutusi saab hajutada nelja maksustamisperioodi vahel.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulule on maksuarvestuse erikord kehtinud juba aastast 2012, mis on metsaomanikule tähendanud võimalust hajutada maksukoormust kokku nelja maksustamisperioodi vahel ehk maksustamise hetk saabub hiljemalt kasu saamise aastale järgneva kolmanda aasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel. Kuna perioodide arvestus tekitab jätkuvalt segadust toome ühe näite.

Lisaks eeltoodule saab alates 01.01.2020 täiendavat maksusoodustust kasutada ka Natura 2000 erametsamaa toetuse saamisel. Kuni 2019. aasta lõpuni kehtinud tulumaksuseaduse kohaselt maksustati Natura 2000 erametsamaa toetused täies ulatuses. Seadusemuudatuse vajadus tuleneski sellest, et kohelda kõiki metsaomanikke võrdselt.

2020. aasta tulumaksuseaduse täiendused on kehtivad nii metsa majandavale FIE-le kui mitteettevõtjast metsaomanikule.

Tasub siiski tähele panna, et täiendavat maksusoodustust ei saa rakendada metsamaa müügi korral ning juhul, kui tulusid ja kulusid on võimalik edasi kanda tulu saamise või kulu tekkimise aastale järgneva kolme maksustamisperioodi vahel, siis 5000 euro suurust mahaarvamist tulust ei saa järgmistesse aastatesse edasi kanda.

Näide! Kui aastal 2020 jääb metsaomanikul maksusoodustus kasutamata, ta ei müü raiet ega metsamaterjali, kuid isik müüb raieõiguse aastal 2021, siis ei saa ta kasutamata soodustuse osa kanda tuleva aasta maksusoodustuseks ning arvata, et aastal 2021 saadud tulude maksusoodustus kokku on nüüd 10 000 eurot. Ei! Metsaomanik saab igal maksustamisperioodil kasutada vaid ettenähtud 5000 euro suurust tulumaksuvabastust ning kui seda ei kasutata, siis see kustub – seda ei saa edasi kanda ega kasutada muude tulude maksustamise vähendamiseks.

Kuidas täidab tuludeklaratsiooni metsaomanik, kes pole ettevõtja?

Metsaomanik, kes on võõrandanud raieõigust, metsamaterjali või saanud Natura 2000 erametsamaa toetust, asub peatselt täitma tuludeklaratsiooni ning selleks, et see protsess oleks lihtsam, anname selleks alljärgnevalt juhiseid. Loomulikult soovitame detailsemate küsimuste korral pöörduda otse maksuameti poole.