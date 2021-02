Priit Sibula naine koroonapagenduses: kolm korda päevas oled toitlustusasutus, siis on kodu ühes nurgas kool ja teises riigikogu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Otepää ja Sangaste vahele, Priit Sibula vanaema talukohta, toodi 2008. aastal palkideks lahti võetuna maja, mis pandi seal uuesti kokku. Elamine hakkaski ilusa kodu moodi välja nägema – eestiaegsed kapid ja kummutid toas, vaibad põrandal, saun igal nädalavahetusel suitsemas.

Kuna pereisa Priit (43) on kõige vana ja autentse austaja, siis 2014. aastal saabus õuele ka sajandivanune ait – ikka jälle palkidena. Korralikku kõrvalhoonet on maal ju vaja, mis siis et plaani seal leivavilja või suitsuliha ladustama hakata polnud. Kui aga kolm aastat tagasi vaevalt valmis elumajast tulekahju tõttu ainult seinad püsti jäid, sai tühjast ja ilma akendeta aidast pere pelgupaik.