Kuidas vaktsineerimisvastaste umbusku vähendada?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Minu keha, minu otsused,” põhjendab näiteks üks lugeja, kes vaktsiini saada ei soovi. “Kui tahavad mul sellepärast ära keelata poeskäimised ja arstile enam ei lubata... No olgu siis nii,” lisas ta.

Teine ütleb, et paljud ei lase end vaktsineerida seetõttu, et on ülitundlikud mõne vaktsiinis sisalduva aine suhtes või siis ei soovi põhimõtte pärast endasse midagi süstida.