Põllumehed naudivad kõrgeid viljahindu. Kas tipp on juba käes?

Viljakasvatajad on nagu börsimängurid. Neil on vaja head intuitsiooni ja globaalseid teadmisi, et tabada õige hetk oma vilja müümiseks. Näiteks rapsi hind hakkas tõusma juba eelmise aasta lõpul ja jõudis jaanuaris suhteliselt tippu. Samas, need, kes jaanuaris hinna fikseerisid, saavad praegu iga päev mitmekümne euroga tonni kohta n.ö mööda pükse, sest rapsihinna tõus on jätkunud.

Mis viljaturul edasi juhtub, milliseks kujunevad viljahinnad tänavu ja mis aitaks põllumehel selles kõiges orienteeruda?