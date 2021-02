Eesti on ühest küljest nii väike, et siin võib haruldaselt suur osa rahvast välja teenida vähemalt mingi paberi ja medali, kuid nähtuse nõiaring seisneb selles, et samal põhjusel tekitab see ka rohkem kibestumist ja kadedust.

Kui tunnustuse saanud inimesi on nii palju, siis tekib lihtsalt küsimus, et no mida kuradit – mis mul siis viga on, et ikka veel mitte ühtegi ordenit ega pagunit?