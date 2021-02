Nisukasvatajate konkurents on Euroopas karm

YENi korraldajate hinnang Erki Plamuse nisupõld

Inglismaa korraldajate tagasisidest teraproovi alusel selgus, et koristamise hetkel oli defitsiidis fosfor, mangaan, väävel. Proovidest selgus, et tuhande tera mass oli madal. Põhjuseks tõenäoliselt ebasobivad tingimused terade täitumise ajal. Samuti oli probleemiks põllu lamandumine, mis tõi ka põhilise saagikao, sest see toimus ajal, kui taimik oli veel roheline. See tähendab, et toiteelementide ja vee liikumine taimes oli pärsitud ning valmimine kiirem.