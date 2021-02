YENi põllud: leheproovid andsid tegevusjuhendi

Kas arvate tõesti, et viljakasvatajad loobivad kemikaale põllule suvalises koguses ja järjekorras? Kaugel sellest. Tänapäeval on väetamise ja taimekaitse aluseks mulla ja seal kasvava kultuuri toitainete sisaldust näitavad mullaanalüüsid, seiresüsteemid, kombaini tehtavad saagikaardid, leheproovid ning innovaatilise võttena ka teraproovid. Ikka selleks, et iga gramm väetist ja iga piisk taimekaitsevahendit asja ette läheks.