Heiki Kelp: mõelda üle, või üldse mitte mõelda?

| TUTTAV TUNNE |



Pea juba aasta viirusega. Vahel tundub, nagu oodataks endiselt, et haigus iseenesest taandub, ja kummaline, et paljudel see kinnistunud mõtteviis ei lähegi enam peast välja. Lihtsustatult on selle teooria nimi “oleme optimistlikud ja eitame reaalsust”.