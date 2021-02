10 näpunäidet praktilise kodukontori loomiseks

Ebasobiv istumiskoht keerab selja tuksi ja sestap on investeering korralikku töötooli vältimatu. See võib olla reguleeritav kontoritool või ka mõni muu ergonoomiline tool, peaasi et sellel on toetav ja mugav seljatugi ning võimalusel ka käetoed. Kontoritool ei pea olema kontorile omaselt hall ja silmatorkamatu, selle võib valida ka erksa ning interjööri sobituva laheda disainiga.

2) Avar töötasapind kirjutuslaua asemel

Kodukontorit planeerides ei tohi silme ette manada traditsioonilist kontorit massiivse kirjutuslaua ja mahukate sahtlikappidega, sest ka kontori olemus on aastatega muutunud. Enamik infot, mis kunagi kajastus paberile trükitult kaustades ja kappides, on praegu arvutis, pilves või väikestel andmekandjatel. Seega pole põhjust investeerida suurde sahtliboksiga kirjutuslauda, palju soodsam ja praktilisem on soetada stabiilne lauaplaat, mis võib ulatuda seinast seinani ja mille taha mahub vajadusel istuma mitu inimest. Lauaplaadi saab lasta ehituspoes sobivasse suurusesse lõigata ning kodus töötavate pereliikmete pikkuse järgi õigesse kõrgusesse sättida. Võimalusel võiks kasutada reguleeritava kõrgusega harkjalgu, aga valida võib ka muud meelepärased ning interjööriga sobituvad lauajalad.

3) Töökoha laenamine teistelt mööbliesemetelt

Juhul kui töötasapinna või eraldi kirjutuslaua jaoks pole piisavalt ruumi, võib töötegemiseks kasutada köögilauda või lahtikäivat klapplauda. Praktilised on ka näiteks elutoa- ja köögikapid, mille uksed avanevad allapoole ja on kasutatavad töötasapinnana. Nii võib vajadusel kodukontori koos kõige selleks vajalikuga peita kappi ära. Kui ruumi ei paista olevat, tuleb kasutada fantaasiat, töölauaks võib sobida ka lai aknalaud ning eraldatud kontoriruumi saab tekitada kas või verandale või kinniehitatud rõdule.

4) Riiulid on sahtlitest praktilisemad