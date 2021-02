Kootud seelik kõige väiksematele

Kummikanali osa kuduge parempidises koes, kokku 8 cm. Kui esimesed 4 cm on kootud, tehke üks rida pahempidi ning siis jätkake taas parempidiselt kudumist. Nii on serva hiljem lihtsam tagasi keerata.

Seejärel asuge seelikuosa kuduma. Selle kude võib olla pitsiline, aga ka palmikkoes kootud. Arvestama peab vaid sellega, et silmuseid tuleb piisavalt juurde kasvatada. Kui piiga on väga satsilembene, võib seeliku kududa ka hästi laia ning koheva. Seeliku alumine osa on kootud ripskoes – nii pole karta, et serv hakkab rullima. Seejärel kuduge veel ka õlapaelad, nõnda on väikesel kandjal väga mugav seelikuga olla ning see ei hakka seljas rullima. Ühe paela jaoks korjake kudumi kummikanali sellel real, mille kudusite pahempidiselt, üles 14 silmust.