Brigit saab iga päev oma endiselt elukaaslaselt ja lapse isalt pikki telefonisõnumeid. Mees kirjutab, kui väga ta naist ikka armastab, jagab lubadusi, ütleb, et muutub. “Aga seda ei juhtu,” on Brigit nüüd veendunud.

Ta tõdeb, et eks sõbrannad algul hoiatasid teda, aga tema ohtu märgata ei osanud. “Kui ma olin sõbrannadega kuskil, siis ta alati otsis mind üles, tuli kohale, pidevalt kontrollis, kellega ja kus ma olen,” meenutab naine, et talle tundus see tookord pigem tähelepanu pööramisena.