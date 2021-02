Kümne aastaga on Eestimaalt kadunud ligi 4000 väiketalu, mõnes maakonnas on isegi ligi pooled väiksemad majapidamised oma kunagise põllumajandusliku tegevuse lõpetanud.

„Maad koonduvad järjest enam suurettevõtete kätte,” toob Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) tegevjuht Kerli Ats välja väikemajapidamiste hääbumise põhjuse. „Öeldakse, et suured põllumajandusettevõtted on efektiivsemad. Nii see reeglina ka on, aga kas tänapäeval on efektiivsus õigeks mõõdupuuks?”