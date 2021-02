Eestlasest rändur meisterdab 150 ehet päevas

Ehteid meisterdama hakkas Kalam viis aastat tagasi olude sunnil, kui Balil esimest korda nägi laavakivist ehteid ja tahtis neid müügiks osta. Aga selgus, et keegi ei teegi neid seal sellises koguses, et saaks hulgimüüjate käest osta.

Kogus eri riikidest helmeid

“Seejärel läksin otsima, kes mulle need ehted valmis teeks. Leidsin ühe poe, kelle hind sobis ja kes neid ühe portsu valmis tegi. Avastasingi siis, et see on märksa parem variant, sest saan tellida neid disaine, mida tahan ega pea võtma seda, mis hulgimüüjate laos on. Hakkasingi tooma eri riikidest helmeid kokku, tegin erineva disainiga ehteid ja panin tootjate jaoks valmis komplekte, mille järgi tema ehteid meisterdada saaks.“