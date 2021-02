Keelekandjad maski kandma!

HEIKI RAUDLA Viljandist

Vaidlus müra üle

Sakala kirjutas 1999. aastal juhtkirjas: “Viljandi linnavolikogu kehtestas oma otsusega pühapäevarahu. See seab sellel päeval inimestele teatud mürapiiranguid, mis puudutavad niisuguse töö tegemist nagu puude saagimine ja muu kära, mis puhkamist segab ja mida ei pea ilmtingimata tegema just pühapäeval. Kuigi mõned on leidnud, et ka kirikukellad teevad müra lubatud detsibellist rohkem, pole suuremale osale viljandlastest müramäärus ilmselt vastumeelne.”

Advendikoguduse pastor Ülo Pärna oli teistsugusel arvamusel ning nimetas Mulgi pealinna nunnaklooster Viljandiks, kirjutades: “Ja veel näib mulle, et kõnealuse määrusega on rikutud lisaks Eesti Vabariigis seni veel kehtinud ropendamise ja väljas kõndimise keelule ka riigi ja kiriku lahususe printsiipi, sest volikogu on otsuse sidunud kiriku õpetusega.”

28. mai 1999 volikogu istungil ütles Viljandi Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu: “Tihtipeale kostavad vinguvate saagide helid isegi kiriku jumalateenistusele. Nii et palun vastu võtta seda, et pühapäeval ei tehta sellist tööd, mis ületaks õigusaktis kehtestatud müra normi.”

Selle peale pärib volinik Tauno Tuula, kuidas seda rakendada, kui suur on suur müra? Tammsalu arvab, et see on umbes 60–70 db.

Linnavolinik dr Viktor Sarapuu tundis huvi, kas Linnahooldus hakkab mõõtmas käima, kui kõva müra seal majade juures on.

Linnavolinik Tiit Maisa küsis: “Kui ma tahan pühapäeval fuksiga puid saagida, kas siis ei võigi?” Linnapea Tarmo Loodus leidis, et fuksiga võib. Nüüd polnud aga rahul linna hariduse juht Katrin Mändmaa, sest tal on mõned vanad sugulased, kellel ta just pühapäeviti saab aidata puid saagida.

Lõpuks läks Tammsalu müra piiramise ettepanek avaliku korra eeskirjas läbi. Müra on olnud mureks teistelegi. Postimehes kirjutas Fred Jüssi: “Kui ma 1970.–1980. aastail magnetofoniga loodushääli jahtisin, olin peamiselt hädas müraga. Kui polnud läheduses lennukeid, siis üürgasid kõige magusamatel hommikutundidel lüpsiseadmete vaakumpumbad lehmalautade juures.”

Nii oli, ja keegi ei küsinud, kas see meile meeldib või ei. Müra on Viljandis probleemiks olnud ka enne 1940. aastat. 1936. aastal arutas Viljandi linna volikogu raadioäri omaniku Ernst Kirikali palvet lasta reklaammuusikat valjuhääldist tänavale. Volikogu luba ei andnud, sest leiti, et kui kõik ärid paneksid oma valjuhääldid nii huugama, ei saaks linnakodanikud tänaval enam kõneldagi.