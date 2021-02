FOTOD | Jahimehed päästsid 16-liikmelise metsseakarja uppumissurmast. "Sead tahtsid millegipärast ülesvoolu ujuda"

Jõgi on jahimeeste sõnul kuskil 5-6 meetrit lai ja keskelt oli see vaid umbes kolm meetrit jääst lahti. Metssead sealt jää peale sealt enam ei saanud.

„See jää oli nii paks, et me seda ise lõhkuda ei jõudnud, mistõttu helistasime Reino Käärmannile, kes elab seal lähedal,“ selgitas Tamm jahimeeste seltsile.

Käärmann tuligi siis traktoriga kohale ja koos üritasid nad abivahenditega jääd lõhkuda ning pika peale said nad sinna tekitada nii-öelda koridori.

Kogu päästeoperatsioon kestis vähemalt tund aega. „Lõpus vaatasime juba, et on minutite küsimus kas nad jõuavad ikka jõest välja, sest nad olid juba nii väsinud, aga kui nad kalda peale said, siis panid joostes minema,“ ütles Tauno.