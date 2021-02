Koit Toome videos hõljuv Liina Orlova: noor põlvkond mind ju enam ei mäleta – unustatakse nii ruttu

Täna ja 20. veebruari õhtul saab ETV kanalil kaasa elada Eesti Laulu poolfinaalidele. Kõik, kes on näinud Koit Toome laulu “We could have been beautiful” videot, naelutasid tahes-tahtmata pilgu õnnelikule hõljuvale olendile. Õnnelikuks naiseks selles muusikavideos on näitleja Liina Orlova