Kolm põlvkonda maakarja hoidjaid

Eestis on sadu aastaid säilinud iidne veisetõug – valkjaspunane eesti maakari. Nüüdseks on ta kaitse all ja loomade hulk tasapisi suureneb. Selleni jõudmine oli aga aastakümnete töö.

Selle kohta, kuidas maakarja vähem kui viiesaja olemasoleva lehma baasil säilitada ja aretada, küsiti nõu Saksa spetsialistidelt. „Nii väikese populatsiooniga ei tasu jännata!” oli sakslaste nõuanne.

„Kuidas ei tasu!” mõtles Käde Kalamees. „Kui väga põhjalikult karja ja loomi tunda, saab ka 500 lehmaga aretust teha!”