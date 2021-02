Hindrek Riikoja: keda piirangud kaitsevad ja keda karistavad?

| JUHTKIRI |



Lood koroonaviirusega võitlemisel on Eestis sandid. Haigestunute arv tõuseb ja vaktsineerimine venib. Oleme oma haigusnäitajatega Euroopa tipus ning pisikest leevendust pakub vaid teadmine, et koroonasurmade hulk on Eestis suhtarvuna elanikkonda Euroopa mõistes väike.