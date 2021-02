Oksjonil on 2,7 miljoni euro eest metsa

Kõigist oksjonil olevatest kinnistutest 8 on alghinnaga 10 000 eurot või soodsamad, mis on sobilikumad just alustavale metsaomanikule, kel on plaan teha oma esimesed sammud metsanduses ja teha tutvust metsakasvatuse rõõmudega. Soodsaim oksjonil olev metsakinnistu on vaid 2600-eurose alghinnaga 1,63 ha Madara metsakinnistu Saaremaal.