FOTOD | Pea pool Eesti jäätmekogusest lõpetab Iru kombijaama ahjus

Kui alguses töötasid endine maagaasiküttel koostootmisjaam ja prügipõletuskatel paralleelselt, siis ajapikku kasutati gaasijaama üha vähem, kuna elektri tootmine fossiilse maagaasiga kaotas järjest konkurentsivõimet.

Praegu lubab Eesti Energiale kuuluva Iru SEJ keskkonnaluba põletada 260 000 tonni jäätmeid aastas. Peamiselt on need Eestis tekkinud jäätmed, mille valdaja on määratlenud segaolmejäätmeteks. Umbes 15% tuuakse sisse piiri tagant.

Laiemalt on see teadmata ning vaevalt oskavad arvata Tallinnast kaugel olevate külade inimesed, et nende poolt prügikasti visatud sodi põleb suure leegiga Iru ahjus ära.

Ja veel millistes kogustes ja mis seal põlevad! Töötajad ütlevad, et nii palju nad küll vaatavad, et ahju päris mulda ei kallataks.