Aga vaid hetkeks. Kildudeks purunenud süda on õel, kes on kaheksatunnise tööpäeva viimased neli tundi ja kaks ületundi pühendanud koroonavaktsiinisaajate nimekirjas olevate inimeste läbihelistamisele.

Käes on kolmas prioriteet – vanusegrupp alates 50. eluaastast, kellele saab pakkuda Astra Zeneca vaktsiini. Õde, kes pole oma õpingute ajal saanud ühtegi tundi turundusõpet ega müügikoolitust, räägib vaktsiini kasust tasemel, mis teeks silmad ette Äripäeva koolitusemüüjatele.

Selgitab rahulikult, et Eesti riik on talle broneerinud vaktsiinidoosi, tema terviseandmetes ei ole sellele vastunäidustust ja pakub talle aega süsti saamiseks. Teisel pool toru pahandab tõre meeshääl riigikorra ja ministrite saamatuse üle.