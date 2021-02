Argo Ideon: tore oleks paastu ajal tõsta Rakvere pihvi asemel taldrikule paar homaari

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Klassikaline paastuaja toit on muidugi kala. Ning nagu tellitult on maaeluministeerium hakanud peale kampaaniaga “Kala kõlab hästi”. Eestlane sööb aastas kümme kilo vähem kala kui Euroopa Liidus keskmiselt, ning see on ometi patuasi, kui oleme nii suur ja tähtis mereriik. Tegelikult saab Eesti kaubandusvõrgust kas või ehtsa kaheksajala salatit, kuigi hinnaga siin kasinust pole. Abiks lihavõtteni vastupidamisel on kõiksugu sushi’d ja maki’d.