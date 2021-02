Anne Veski: teeb kurvaks, et minusuguseid on nimetatud majanduslikult mittevajaliku haru esindajateks

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Varajased õnnesoovid Maalehe lugejatelt ja toimetuselt!

Aitäh-aitäh! Võtan kõik tänuga vastu! Maaleht on väga tore leht.

Aitäh ka meie poolt! Kuidas juubeliettevalmistused lähevad? Suurt pidu ei saa ju praegu teha.

Eks pisike perekondlik istumine ikka tuleb, kui muud suuremat ei lasta hetkel teha. Ja kui nüüd piiranguid juurde tuleb, eks siis tulebki kodus istuda ning nautida lähedaste seltskonda.

Kuidas koroona-aasta läinud on?

Seda aega saab ju nüüd juba aasta täis. Ega algul osanudki sellest midagi arvata. Veel veebruari lõpus oli aasta tagasi ilus kontsert Alexela kontserdimajas, 6. märtsil käisin Moskvas ja pärast seda oleks nagu keegi võtnud noa ja kõik ära lõiganud. Oligi lõpp. Hakkas üks tühistamine-tühistamine-tühistamine. Neli kuud ei toimunud üldse midagi.

Õnneks kevadel ja suvel sai ikka korralikult esineda, üritusi ja kontserte siiski oli. Ning siis saabus sügis! Ja sügis oli see, mis ta oli — jälle hakkasid kõik asjad ära jääma.

Elu vast päris seisma ei jäänud.

(Uskumatu reipusega.) Oh, muidugi mitte, küll me siin tegevust leiame! Oleme aega kasutanud ja uusi laule salvestanud. Kudusin lapselastele kaks imeilusat kampsunit, polnud ammu teinud, tahtsin näha, ega näpud rooste ole läinud. No ei olnud!

Nüüd ootame juba suve. Märkmik hakkabki täis saama. (Lootusrikkalt.) Ehk lubatakse maist septembrini ikka laulda.

Arvate, et oleks võinud siiski ka praegu kontserte lubada?

Need asjad on jah kuidagi huvitavad.