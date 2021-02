Eva-Lotta Kivi: minu kogemuse põhjal on pikaks ajaks etem siiski meditsiiniline mask

Endalgi oli juba Paidesse jõudes tunne, et viskaks selle riidenartsu heaga eest, saaks normaalselt hingata ja kaneelisaia mugida. Teisalt on taoline mõtlemine naeruväärne. Eestis pole palju koroonast tingitud reegleid ja piiranguid. On siis nii raske seda maski siseruumides kanda?