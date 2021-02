Võõrtööjõudu seekord ei tõrjuta: kui vaja, tellitakse tšarterlennud juba varakult

"Ma väga loodan, et me ei näe sel aastal selliseid mahajäetud maasikapõlde, nagu nägime möödunud aastal," ütles maaeluminister Urmas Kruuse. "Me ei aja kiuslikku välistööjõu poliitikat, kui vaja, tellime ka tšarterlennud Ukrainast."

Silja Lättemäe Ajakirjanik 4