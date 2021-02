TELESOOVITUSED | Kunstnikust, hooldekodust ja moodsast ühiskonnast

Reedel, 5. märtsil kell 22 teleesilinastub TV3 ekraanil mängufilm “Kõik, mis neil oli”. See on südamlik draama Bridgetist, kes naaseb venna tungival pealekäimisel kodulinna, et tegelda Alzheimeri tõve käes kannatava emaga. Bridget peab koos vennaga veenma isa, et tolle elu armastuse jaoks on parim koht hooldekodus. Osades teevad kaasa Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster.