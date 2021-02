Millega arvestada maakodu ostmisel?

Kui otsus maakodu ostuks on tehtud ning vajadused-võimalused on läbi arutatud, tuleb leida objektid, mille vahel valida. Selleks saab kasutada kinnisvaraportaale, kohalikke väljaandeid, sotsiaalmeediagruppe ja muidugi isiklikke kontakte.

Alusta sellest, et otsustad, millised piirkonnad tulevad kõne alla. Seejärel liigu juba spetsiifilisemate küsimuste juurde: kas lähedal peaks olema mets või veekogu, millised on (ühis)transpordivõimalused, kui kaugel on lähim naaber, pood, kool, lasteaed või kultuurimaja.

Muidugi mõtle läbi ka see, millist seisukorda hoonelt ootad ja kas oled valmis maksma kõrgemat ostuhinda või pigem panustama remonti. Analüüsi enesekriitiliselt ka enda oskusi ja ajakulu ehk seda, kui palju sa tegelikult oled võimeline maakodu remonti ja korrashoidu panustama.

Oma kätega remondi tegemine võib tunduda esialgu palju soodsama ja lausa romantilisena, kuid lõpuks võib selguda, et aega pole ja oskusi võib-olla ka mitte piisavalt. Kõige hullem, kui paned aega, jõudu ja vahendeid millegi korda tegemisse, aga siis tuleb ikkagi palgata asjatundjad, kes selle päriselt korda teevad.