Vastukaja: rohepööre muudab tooted kestlikumaks

Rohepöörde peamine eesmärk on muuta Euroopa Liit sajandi keskpaigaks praegusest palju keskkonnahoidlikumaks, kuid üksnes kasvuhoonegaaside heite vähendamisega see ei piirdu. Eelmisel aastal väljakuulutatud Euroopa ringmajanduse tegevuskava kinnitab, et 80% toodete keskkonnamõjust määrab nende ehitus ja disain. Ülejäänud 20% sõltub toote kasutamisest ja õigest hooldamisest.

Toodete kestlikkus tähendab seega mitte ainult nende tootmise ja kasutamise käigus tekkivate kasvuhoonegaaside hulka, vaid ka toote eeldatavat eluiga, taaskasutatavust, võimalust toodet uuendada ning seda või selle osi remontida. Praegu tegelebki Euroopa Komisjon erinevatele tootegruppidele kehtivate nõuete täiendamisega.