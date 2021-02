Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Risto Laur on värvika otseütlemisega eestlane Islandil. Kümne aastaga on temast Akureyras saanud lugupeetud muusikapedagoog, kontsertmeister ja muusik, kes mängib vaat et iga pilli. Islandil sai temast tänu suurepärasele fantaasiale ja keelekasutusele ka kirjanik, kellelt sel kevadel on ilmumas juba 11. raamat. Eelkõige võiksid tema raamatuid neelata põnevuse ja huumori nautijad. Rääkivad pillid, bluusifänn Koer, mõrtsukalik Harley Davidson, surmahirmul rohukonn ning ... lõputult süvenev hullus – nii kirjutab Risto Laur oma romaani “Tulemuusika” kaanel.