Teenetemärgiga tunnustatud Marjamaa talu peremees Tõnu Oks varustab kogu Eestimaad

Ta sai varakult aru, et ainult marjade kasvatamisest on vähe – saak tuleb ka maha müüa. Marjamaa talu oli Eestis esimene, kes külmutas ja pakendas oma marju ning jõudis nendega juba 20 aastat tagasi jaekettidesse. Neil on sortimendis 56 toodet: suvel värsked, muul ajal külmutatud marjad, moosid, mahlad ja marjajahud.