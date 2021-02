FOTOD | Õunapettus Tallinna-Tartu maanteel. Õunakasvataja avastas talutoodangu putkast oma kirjadega uue sordi

Puuvilja- ja marjakasvatusega tegelev tulundusühistu Vasula Aed avastas, et nende brändile viidates müüakse Tallinna-Tartu maanteel õunasorti "Türi punane". Kuna sellist sorti ei eksisteeri, veel vähem pärineb see Vasula aiast, on tegemist ilmselge pettusega.

Aleksander Pihlak reporter 11