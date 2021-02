Maaeluminister Urmas Kruuse: lubame välistöölised riiki, kuid nii, et kõik riskid oleks maandatud

Tänavu vajavad põllumehed hooajatöödele appi umbes paar tuhat võõrtöölist nii maasikapõldudele kui aiandusse, samuti on vaja töökäsi juurde piimandusse ja seakasvatusse.

„Loomulikult on parem, kui meie põldudel töötab üha rohkem eestlasi. Aga kui eestlased tööle ei tule, siis tööjõupuudus ei saa olla meie toidutootmisel takistuseks,“ teatas maaeluminister Urmas Kruuse. Ministri eestvedamisel hakkab töögrupp välja töötama ühtseid reegleid tööandjale, et võõrtööjõud saaks riiki siseneda takistusteta. Oluline on, et välismaalaste töötamine oleks õigel ajal registreeritud ja töötasud makstud, arvestada tuleb ka lisatingimustega, mis võidakse kehtestada viiruse leviku tõkestamiseks.